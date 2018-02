Victoria Rodríguez está embarazada de Tomás Muñiz: "Tengo trombofilia"

Parece que fue ayer cuando se desató el escándalo entre Mercedes Sarravayrouse, la hija de Susana Giménez, y Vito Rodríguez. ¿Se acuerdan? La heredera de la diva la corrió por Palermo y la intentó boxear cuando se enteró que era la nueva pareja de Eduardo Celasco.

Sin embargo, ya pasaron 11 años de aquel episodio y hoy, ya separada de Celasco, la morocha está esperando su primer hijo junto al empresario pesquero Tomás Muñiz, a quien conoció tras su ruptura con el ex de Mercedes.

Así las cosas, la ex hermana Petardo dialogó con la revista ¡Hola!: "No me lo esperaba, pero mi relación con Tomi se dio con mucha naturalidad... Además estoy con alguien de mi edad, que no es tan complicado y con quien tengo buena sintonía", arrancó, irónica.

"Tengo trombofilia. Me enteré porque a principios del año pasado perdí un embarazo con Eduardo. No llegué a cumplir los tres meses de gestación. Con los estudios genéticos supe qué pasaba".

Cuando le preguntaron si había tenía miedo tras la noticia de la trombofilia, la morocha se mostró segura: "¡No! Una vez que está detectado no es tan grave. Además, mi hermana Soledad también lo padece. Ella también fue mamá hace dos meses. Mi sobrina se llama Sienna".

Luego de revelar el nombre del nene, "se llamará Cruz. Es un nombre que siempre me gustó, lo tenía decidido. A Tomi le encantó", Vito volvió a tirar un nuevo palito para Eduardo Celasco: "Quedó atrás lo malo. Estoy en un momento de mucha felicidad", concluyó. ¡Felicidades!