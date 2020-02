Victoria, la hija de Tristán: “La obra social de Actores debería hacerse cargo de los 540 mil pesos para la rehabilitación de mi papá”

Tristán fue operado en diciembre, pero poco se supo de él desde aquel momento. El humorista debió ser intervenido quirúrgicamente por una fractura que sufrió en su cadera y todo salió bien. Sin embargo, hoy afronta una dura recuperación.

La situación es complicada no sólo porque a su edad (tiene 83 años) quebrarse requiere de un largo proceso de rehabilitación sino también por un problema que en las últimas horas denunciaron sus hijos, quienes realizaron un desesperado pedido.

"Mi viejo está en Córdoba, en un centro de rehabilitación recuperándose. Pero la obra social no se hizo cargo de eso así que lo estamos pagando y estamos bastante complicados", explicó ayer Federico, uno de los hijos del comediante, al diario Clarín.

Según detalló, la Obra Social de Actores (OSA) no habría querido pagar el centro de rehabilitación recomendado para su estado de salud porque tenía un costo de 180 mil pesos por mes. "Nosotros pudimos conseguir otro que es mucho más barato, pero no es lo que mi papá está necesitando", precisó.

Cabe destacar que la entidad "cubrió la prótesis y la operación" y que estuvo dispuesta a pagar "una internación domiciliaria". Pero sucede que Tristán se encuentra en Córdoba y necesita la cobertura total para un tratamiento especial en un centro de rehabilitación cubano que hay en esa provincia.

PrimiciasYa.com viajó hasta la ciudad de Córdoba para saber en detalle cómo se encuentra la salud del querido actor. Hablamos con Victoria, que vive y trabaja como jefa administrativa en un hospital de esa provincia.

"Tras ser operado en diciembre de la cadera, yo como trabajo en un hospital de Córdoba, decidimos con mis hermanos trasladarlo acá para una atención integral. Acá en mi hospital lo asistieron muy bien y le asignaron un tratamiento especial por tres meses en una clínica de rehabilitación. Y como dijo Federico la obra social de Actores no responde para esa cobertura", comenzó contando Victoria.

"El centro de rehabilitación cubano que conseguí, el más barato acá en Córdoba, cuesta 180 mil pesos por mes, 540 mil en total. Después varios llamados y contar toda la situación de mi papá, de Actores quedaron en llamarme para ver si lo iban a cubrir cuando plantee la situación y nunca me llamaron. Llamo yo y me dicen que la obra social no lo va a cubrir. El aporto durante 50 años a la obra social y ya debería tenerlo pago a esto, pero bueno. Hoy nosotros, la familia, nos tenemos que hacer cargo. Yo lo tuve un tiempo a mi papá en casa, pero con tanta medicación yo no estoy capacitada para eso. Tiene que estar en un centro de rehabilitación y pedimos a la obra social que se haga cargo de esto. Son únicamente tres meses", remarcó.

"Entiendo que las obras sociales trabajan con la salud de las personas, es un negocio. Pero mi papá aportó durante 50 años a esa obra social, es injusto lo que están haciendo", añadió.

Por último, Victoria indicó: "Yo no quise hablar con ningún otro actor por el caso de mi papá, yo acá en Córdoba me manejo de otra forma. Hoy mi papá tiene problemas en los músculos porque no le hicieron la rehabilitación en tiempo y en forma Tiene 83 años y no se puede jugar así con la salud de él".

