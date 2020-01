Victoria Donda se solidarizó con Florencia de la V y repudió las declaraciones de Walter Queijeiro

Walter Queijeiro habló en una entrevista radial de la identidad de género, se opuso a la legalización de la marihuana, contó un momento de tensión que vivió con el marido de Florencia de la V y hasta opinó del casamiento de Pampita.

El periodista se pronunció a favor de la despenalización del aborto y se opone rotundamente a la enseñanza sobre la diversidad de género en las escuelas.

"La escuela pública tiene que tener otras prioridades. Me gustaría ver cuál es el contenido que le dan. Votaría que haya escuelas que den ESI y otras no para que los padres puedan optar", expresó entrevistado por Ulises Jaitt en "El Show del Espectáculo".

Y agregó: "No me gusta que enseñen las diversas orientaciones sexuales en la primaria. Antes estaban los gabinetes psicológicos: cuando había un problema la directora intervenía. Tiene que haber una reglamentación porque nadie sabe lo que estudian los chicos en las escuelas públicas".

Cuando Jaitt le preguntó con quién no se sentaría a comer, Walter afirmó: "Una vez tuve un problema con el marido de Flor de la V que me desafió a pelear. Fue en 2012. Por algo que dije en AM, Una vez me invitaron al programa que tiene en Magazine y le dije al productor que ella mucho no me quiere, me dijo ‘no pasa nada’ y no me llamaron más".

Pese que de aquel episodio pasaron 8 años, el periodista sigue pensando exactamente lo mismo de la conductora: "Tiene documento y la ley la considera mujer pero biológicamente es un hombre. Si tiene una medicación, le van a tener que dar la medicación correspondiente a la de un hombre".

En tanto, la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Victoria Donda, repudió las declaraciones del periodista a través de una serie de tuits.

"Leo con preocupación la propagación de declaraciones discriminatorias injustificadas como la de Walter Queijero sobre la identidad sexual de Flor de la V. Queijero cuestionó la identidad sexual de Florencia diciendo que 'biológicamente es un hombre', desconociendo la Ley de Identidad Sexual y, lo que es peor, desconociendo los avances sociales, políticos y culturales en materia de reconocimiento sexual que existen en nuestro país", comenzó.

"Cuestionó también lo que él llama la 'ideología de género' en las escuelas, que no es otra cosa que la Educación Sexual Integral, Ley sancionada en 2012. La ESI no inclina a nadie a elegir otra sexualidad, sino que permite conocer los derechos y la diversidad de posibilidades. Gracias a la ESI, el 80% de adolescentes de niños, niñas y adolescentes de Capital denunciaron abusos después de una clase sobre educación sexual", continuó Donda.

"La ESI permite el reconocimiento de la diversidad seuxal y la resignificación de situaciones de abusos, como la que perpetúa el señor Queijero con sus declaraciones. La única manera de señalar derechos vulnerados es conocer primero esos derechos. Como titular del @inadi abrazo a @Flordelav y a todas aquellas personas que eligen su identidad sexual libremente y sin condicionarse por opiniones de terceros a los que bien les hace falta una clase de ESI", concluyó.