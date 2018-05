Victoria Donda, ¿al Bailando 2018? La palabra de la diputada

Bailando por un sueño 2018" a la pantalla del Trece, empezaron a sonar los posibles nombres que integrarían la pista. Si bien aún no se oficializó la llegada del "a la pantalla del, empezaron a sonar los posibles nombres que integrarían la pista.





Noticias, en su sección del fin de semana, informó que Marcelo Tinelli, el conductor del envío, se habría reunido en un bar en Palermo con Victoria Donda, la abogada, política y diputada por el Movimiento Libres del Sur.

Si bien todo indica que el certamen de baile volvería a la pantalla chica a principios de julio, no hay nada confirmado, pero Donda sería una figura de renombre que se sumaría, al igual que otros políticos que formaron parte del programa, como José Ottavis, Nito Artaza, etc.





PrimiciasYa se contactó con la hija de desaparecidos, que remarcó: "No tengo ninguna información, no voy a hacer hipótesis de algo que no pasó. Con Marcelo tengo muy buena relación, pero nada más".