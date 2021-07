Víctor Laplace, visita de lujo en "Intrusos": "Aprendí mucho a la no confrontación y perdonar"

Víctor Laplace fue el gran invitado del viernes feriado en "Intrusos", América, y recordó su extensa y exitosa carrera, con muchos momentos donde se lo vio visiblemente conmovido.

"La he pasado bien y mal en la vida, y he aprendido mucho. Y aprendí a la no confrontación", expresó el destacado actor.

"Si pasaron no me acuerdo. He aprendido a perdonar", comentó Laplace sobre si alguna vez tuvo algún conflicto con un colega.

"A mí me sirvió mucho el yoga hace treinta años, aprendí mucho con un profesor. Lo hago en casa y me hace mucho bien. Me tomo la mañana para mí ahora, soy un trabajador serial", indicó el artista.

Y al ver sus trabajos en cine y televisión, recordó al gran Carlín Calvo, con quien compartió elenco en "Adiós, Roberto".

"Carlín era muy divertido. En ese momento no se podía hablar de la homosexualidad. La gente se me acercaban y me daba las gracias. Tengo muchos amigos", reflexionó Víctor.