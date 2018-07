Víctor Laplace contó detalles de la película que hará sobre los abusos de los curas

"Los Niños Espósito, un mundo de sensaciones", una película cuyo guion ya está terminado y tratará sobre el tema de los abusos de los sacerdotes, algo que el actor sufrió en carne propia. Víctor Laplace reveló detalles de, una película cuyo guion ya está terminado y tratará sobre el tema de los abusos de los sacerdotes, algo que el actor sufrió en carne propia.





El actor habló por primera vez de la aberrante situación que vivió en un colegio de curas durante su infancia en Tandil a mediados del año pasado.





"A mí me costó mucho, me callé muchos años porque, además, no quería herir susceptibilidades familiares. Pero me parece que es vox populi que en el mundo pasan estas cosas. Y el daño que han provocado, he tenido 20 años de análisis para curar las heridas, pero aquí estamos, parado sobre mis dos pies", expresó Laplace en el cico radial "Modo sábado".

victor laplace.jpg



"La película tiene muchísimo humor y no levanto el dedo acusador. Tiene el humor suficiente como para que mi mirada no sea densa. "Los Niños Espósito. Un mundo de sensaciones" se llamará. Ya está terminado el guión y la idea es filmarla a la brevedad. Cuando vuelva de Brasil donde estamos haciendo un documental", adelantó sobre la cinta.





Sobre su experiencia personal vivida, comentó: "Es algo que me llevó mucho tiempo elaborar, algunas las elaboro más rápido y otras cosas no. No pasa por el perdón mío, ¿A quién le importa? Pasa porque tenga una mirada conmigo mismo un poco más generosa. Me parece que el arte es muy sanador y muy salvador en muchas cosas".





Y dejó un mensaje a aquellos que fueron víctimas en estos casos: "Les diría a los chicos que son abusados que se animen a hablar, que no pase tanto tiempo como yo".