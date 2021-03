Víctor Hugo Morales salió al aire en medio del aislamiento tras dar positivo de coronavirus

En la noche del sábado, se supo que Víctor Hugo Morales dio positivo de coronavirus.

El periodista tiene 73 años y se encontraba aislado en su domicilio por ser contacto estrecho de compañeros del programa de radio "La Mañana", AM750.

Morales perdió el olfato y se hizo el hisopado. El resultado se lo dieron horas después y dio positivo.

“Buenas tardes a todos. Les cuento que VH es Covid positivo. Quédense tranquilos que está bien. Molesto de la espalda, con sus dolores de los últimos tiempos. Mañana relatará Matías [por Canillan] Boca-Talleres”, fue el mensaje que recibieron sus compañeros de trabajo.

El lunes, el periodista salió al aire en radio en medio de su aislamiento en su domicilio.

“Qué gusto saludarlos, acompañarlos, con coronavirus. No sabía qué hacer con mi mañana, me siento muy bien y el deseo de participar de tantos temas. No me podía perder comentar que en el libro de Macri, se equivocaron con la fecha de la muerte de su padre, o no lo chequeó o lo escribió él y no sabe la fecha de fallecimiento de su papá. Muestra lo desopilante que puede ser la Argentina, Argentina que duele”, comenzó el conductor.

Y comentó: “Tengo coronavirus y tengo la sensación de que me ahogué en la orilla, hice todo el cruce del Río de la Plata, no sé nadar mucho, es metáfora y cuando llegué me ahogué. No llegué a la vacuna y vaya a saber en qué circunstancia pegué con el coronavirus. Es extraño porque uno va pensando que al final va a quedar inmune y pensé que quizás hay inmunidades con menos predisposición y yo me equivoqué”.

“Buena parte del año estuve encerrado pero cuando me abrí poco a poco y no pasaba nada creí que estaba entre los que tenían defensas especiales y después vino la expectativa de la vacuna y del dicho al hecho... cuidado, no nos vacunamos todavía. La cuestión es que tengo coronavirus, no sé si la voz está tomada, no tengo fiebre, el oxígeno es sangre está en 97, 96, pero en eso me manejo, están los indicadores bien, menos la pérdida de olfato”, contó Víctor Hugo.