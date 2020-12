Víctor Hugo Morales habló desde la clínica: "Tengo moretones en el cuerpo y electrodos por todos lados"

Víctor Hugo Morales habló desde la clínica donde está internado hace varios días tras sufrir una arritmia y por lo que le colocaron un marcapasos. En las próximas horas ya podría recibir el alta médica.

“El domingo a la mañana me desperté con un mareo rarísimo, la casa daba vueltas, me pesaba la cabeza, tuve náuseas. Me paré como pude y anduve por la casa buscando estabilidad, desafiándome a ver si me caía o no me caía. Me senté y pedí ayuda médica, me trajeron a esta clínica que no menciono hasta el lunes para ser más prolijo, para que nadie se tiente de esperar en algún momento o de pedir ara hacer una nota”, comenzó su relato el periodista en charla con su ciclo "La mañana de Víctor Hugo".

LEER MÁS: Operaron a Víctor Hugo Morales tras la arritmia que sufrió y por la que debió ser internado

Y agregó: “Tenía miedo de que fuera algo en la cabeza, un ACV. Me dijeron que tenía relación con el corazón, detectaron la arritmia que tenía hace un tiempo. Esa arritmia pudo ser todavía más severa. Esa misma noche en la que llegué estuve cuatro o cinco segundos con el corazón parado. Imagínense cuando me lo contaron al otro día”.

“Ahí empezaron a decidir si me ponían un marcapasos, que es algo que ayuda. Mucha gente me llamó para decirme que si me lo iban a poner me quedara tranquilo, que da seguridad y mejora la vida”, dijo sobre la intervención que le realizaron días más tarde y que definió como “una maravilla, una de esas cosas de la ciencia verdaderamente increíble”, detalló el conductor.

Y explicó sobre el tratamiento que recibió: “Es una moneda de dos milímetros de alto por tres centímetros de diámetro, levantan una ventana en el pecho cerca del hombro y colocan la moneda que tiene un cable que va por las venas al corazón y eso se convierte en un árbitro de lo que sucede en el corazón”.

“Tengo moretones en el cuerpo y electrodos por todos lados, soy un mapa, hasta que ahora me quiten todo porque hoy volvería a mi casa. Vendrán los médicos para la revisión y para decirme qué tengo que hacer con mi vida que no cambia demasiado pese a que uno tenga un intruso en su cuerpo, que sería el marcapasos”, indicó Morales.

LEER MÁS: Le colocaron un marcapasos a Víctor Hugo Morales