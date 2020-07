Vico D’Alessandro opinó de la carta de Adrián Suar sobre la situación de Polka: “Da mucha pena”

Vico D’Alessandro arrancó el año trabajando en la tira “Separadas”, ficción que Polka decidió cancelar por la crisis económica en medio de la pandemia del coronavirus.

Y en las últimas horas, el actor contó cómo fue la reacción del elenco y también se refirió al comunicado que emitió Adrián Suar la semana pasada.

“Acá realmente nos llevamos muy bien. Fue un poco raro pero me pareció que se tomó la medida que tenía que tomarse. Justo estaba empezando este virus. A mi me quedaba un tiempito más en la tira porque tenía que irme afuera. Fue un momento muy triste. Se había hecho un grupo bárbaro”, comenzó diciendo el actor en una entrevista para la web de Radio Mitre.

Consultado por la decisión de Polka, indicó: “Al no tener ingresos como productora, nosotros no podemos seguir trabajando tampoco porque no es un trabajo esencial. Lo mejor era frenar. Se cerró una etapa que estaba muy bien. No pudimos hacer nada frente a esta pandemia. Esperemos que bajen la cantidad de contagios y deje de generar tanto miedo”.

Con respecto a la carta que hizo Suar, Vico dio su opinión: “Leí la carta que hizo Adrían. No hablé con él directamente pero sí a través de los representantes y actores. Empezamos a decidir en grupo porque cada necesidad en diferente. Cada uno con su propia decisión decidió terminar de cobrar. Así fue como se charló en el grupo y se resolvió el tema. Uno se queda triste. Da mucha pena esta situación para todas las partes. Tenemos que estar unidos”.

“Me pareció bien que podamos resolver todos la situación. Se fue definiendo por la necesidad de cada uno del elenco. Hay que apoyarse y ayudarse. Tocó un momento muy difícil y la televisión vive hace tiempo momentos difíciles con la ficción”, cerró D’Alessandro.

