Vicky Xipolitakis volvió a pedir canjes a través de Instagram: “Si no es gratis no compro”

Después de un 2020 explosivo mediáticamente, el 2021 la encuentra a Vicky Xipolitakis buscando nuevos canjes para hacerle frente al día a día para mantener su casa y su hijo. Al menos eso habría trascendido en las últimas horas, de acuerdo a un posteo de Twitter del periodista Ángel de Brito en el que publica supuestos pedidos de mercadería.

Así, desde un sillón color violeta que habría solicitado a cambio de promoción en su redes, pasando por lavandina, limpia vidrios, hasta productos alimenticios como fideos y 12 paquetes de arroz .

Si bien algunos usuarios habrían sugerido que las capturas subidas por el conductor de LAM podrían ser una fake news, no dejan de llamar la atención dado que durante el año pasado ya trascendieron pedidos de mercancías de la griega Xipolitakis a cambio de publicidad en sus redes sociales.

"Canje. Quisiera un sillón, mandame una foto. Color violeta. Yo lo promociono después. Arreglamos y te pago la mitad amorcito", habría pedido Vicky por Instagram a una fábrica de muebles, indicando su pretensión de un 50% de descuento.

"Hola! Te hago un descuento de 15%. No estoy de acuerdo que me pagues la mitad", respondió la cuenta de la fábrica de sillones, indicándole que el sillón solicitado cuesta 50 mil pesos.

Tal parece que a Vicky Xipolitakis no le habría cerrado para nada la oferta que le propusieron, por lo que dio por terminada la negociación: "muy pedorro, no me gusta. Y re caro. Si no es gratis no compro", concluyó la rubia.

Pero eso no sería todo, ya que además trascendió otra supuesta conversación de la griega solicitando alimentos por canje. En realidad, más que un conversación se trata de una catarata de pedidos. "¿Canje? Necesitaría que me prepares 1 raid, marca raid, otra marca no; galletitas 10 paquetes dulces y 10 salados; artículos de limpieza poneme de todo un poco; lavandina, limpia vidrios para limpiar el pizo (sic); poneme fideos y arroz 12 paquetes. Pasame la dirección y paso a buscar el pedido. Después lo promociono, pero si me mandás si o si lo que te dije", habría cerrado Vicky.

