Vicky Xipolitakis se presentó en el lugar del atentado en Manhattan y en las redes la destrozaron

Vicky Xipolitakis vive en New York junto a su pareja, Javier Naselli, un empresario de 52 años que trabaja en un banco de esa ciudad. Este miércoles, con el fin de ofrecer sus condolencias, la mediática se acercó hasta el lugar donde se produjo el atentado terrorista en el que murieron cinco argentinos, pero lo único que provocó con su actitud, fue el repudio de los usuarios de las redes sociales.

Llamando la atención de los medios por su llamativo look, la rubia fue presentada como una celebridad argentina. "Veo a Nueva York con cuidado. Yo estoy asustada, no estoy acostumbrada a esto. Es mi barrio, vivo a cinco cuadras. Pasaba por acá y me enteré lo que sucedió y justo hoy me regalaron este saco de corazón y dije es el momento justo para ponérmelo. Más amor y menos guerras...", dijo para las cámaras que se encontraban en el lugar.

Y siguió: "Ya que en Argentina soy una persona pública, quiero también, como está todo el mundo cubriéndolo y yo tengo la oportunidad de estar acá, a veces por cosas lindas y otras por cosas horribles como estas, tengo la posibilidad de que se vea en Argentina y que se cubra ".

"Toda mi solidaridad para las familias argentinas, mis fuerzas y Argentina los Amo. Y Nueva York también me hace muy feliz, por eso vengo mucho. Ojalá que no pase más", cerró Victoria.

Pero cuando en las redes sociales apareció el video publicado, la vedette fue destrozada por los usuarios y entre los famosos que le pegaron duro se encontraban los periodistas Ángel de Brito y Marcela Tauro.

Mirá!



#MoreLoveInTheWorld ❤️ Una publicación compartida de Victoria Xipolitakis (@victoriajesusxipolitakis) el 1 de Nov de 2017 a la(s) 5:02 PDT

#MoreLove #LessWar Una publicación compartida de Victoria Xipolitakis (@victoriajesusxipolitakis) el 1 de Nov de 2017 a la(s) 5:00 PDT

Yesterday there was a terrorist attack here in downtown Manhattan. There were police and reporters everywhere. The city is careful today but I am afraid because I live in this area. My thoughts are with the families of the victims. I love Argentina Kisses from the big apple Una publicación compartida de Victoria Xipolitakis (@victoriajesusxipolitakis) el 1 de Nov de 2017 a la(s) 4:51 PDT