Vicky Xipolitakis, tras enterarse que Javier Naselli quiere declararla insana: "Es más de la violencia que vivimos"

Vicky Xipolitakis habló en "Cortá por Lozano" (Telefe) al enterarse en vivo que su ex marido, Javier Naselli, quiere declararla insana.

"Es más de la violencia que vivimos. Lo único que quiere es hacernos mal al nene y a mí", expresó la vedette cuando Vero Lozano le recordó que, además de querer declararla insana, Naselli pretendía dejarla sin casa.

“No duermo con un secador prendido ni loca, porque es peligroso. Sí con una luz tenue”, aclaró Vicky sobre las acusaciones en su contra.

"Es un mecanismo de defensa, que no es una patología sino una manera de ver las cosas blanco o negro. Que las cosas no tienen término medio. Ninguna patología, nada infantil, ninguna anormalidad, es una característica. Acabo de leer rápidamente tu informe y es absolutamente coherente, sale todo bien", explicó la psicóloga de Vicky a través de un audio de Whatsapp.

Recordemos que en "Los Ángeles de la mañana", Yanina Latorre reveló nuevos detalles de la causa de enfrentamiento entre Vicky Xipolitakis y Javier Naselli.

Luego que se conociera que la modelo iba a ser echada del departamento por no pagar el alquiler, e incluso su exmarido le quiera sacar la tenencia de su hijo Salvador Uriel, ahora se conoció que el empresario planea ir a la Justicia para declarar "insana" a Xipolitakis.

Yanina dio a conocer que "Naselli va por la tenencia para declararla insana". "Ya se hicieron estudios psiquiátricos, a Vicky no le dieron bien y a él si. Según las pericias tendría algo psiquiátrico que se llama Splitting. Es gente narcisista, obsesivos compulsivos, dominantes. Que le inventan una vida a la víctima, que sería Naselli", continuó contando Latorre sobre lo que dicen los abogados de Javier Naselli.

Luego, resaltó: "Vicky tendría, según las pericias que le hicieron, 15 características de las 17 que tienen las personas que padecen Splitting".

Además, contó las características que habrían despertado estas dudas sobre el estado psicológico de la mediática modelo. "Vicky es miedosa, yo esto no lo sabía, duerme con el secador de pelo prendido porque la acompaña. Cuando se siente sola, prende el secador y eso lo deja toda la noche. Busca cosas que la acompañen. Duerme con la luz prendida con el marido, con el hijo".

"Tiene un montón de cosas que hacen que no sea una persona normal, y que él cree que no está capacitada para cuidar el niño. Él dice que no la deja a ver a salvador. Que miente en todo", finalizó.

