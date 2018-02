Vicky Buchino: "No me interesa el dinero de Cacho Castaña, quiero unas disculpas en privado"

La declaración que Cacho Castaña disparó como una broma sobre la violación, logró que la cantante Vicky Buchino cobrara fuerzas para denunciar un hecho supuestamente ocurrido hace 40 años, cuando según reveló la intérprete, el cantautor se masturbó en un auto delante de ella.

Lo cierto es que las declaraciones de Buchino enfurecieron a Castaña, quien ahora, llevará a su examiga ante la Justicia para que demuestre todo lo que dice. Embed Una publicación compartida de Vicky Buchino (@vickybuchino) el Oct 8, 2017 at 12:22 PDT PrimiciasYa pudo dialogar con Buchino y esto subrayó: "No hice ninguna denuncia, se hacen en la Justicia y yo simplemente conté un testimonio que me ocurrió hace muchos años. Fue una denuncia mediática, hablé de algo que me persiguió durante muchos años y que me afectó moralmente. Cada vez que un hombre se me acercaba, estaba a la defensiva, ahora lo veo en perspectiva".





"Hasta ahora él no hizo nada a nivel judicial, en cuanto a lo que él haga, accionaré yo. Es una situación de él y yo. Es la palabra de él contra la mía. Hace cinco años no existía el 144, ni las denuncias, nada... La mujer estaba en segundo plano. Recién ahora existe esta atención", amplió Vicky.

"De haber existido, tampoco lo hubiera hecho porque él era amigo de la casa, conocía a mi familia y a todos. Yo no hablé con él ni con su entorno hasta el momento. Hay gente que se pregunta: '¿por qué no hablaste hace 40 años?'. ¿Y a dónde iba a hablar? No había espacios para este tipo de denuncias".

Para cerrar, reveló: "Este tema lo tuve que hablar en terapia. No lo descalifico como artista, pero me parece que se equivocó con sus dichos. A mí me lastimó y me gustaría que me pida disculpas, pero no públicas, quiero que me llame por teléfono. Y tampoco quiero su dinero".