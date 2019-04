Viciconte volvió a disparar contra Nicole: "No es fácil que una persona te esté molestando todo el tiempo"

Mica Viciconte habló de los problemas en la relación con Fabián Cubero por los constantes conflictos con Nicole Neumann.





La panelista de "Incorrectas" explicó que "no es fácil que una persona te esté molestando todo el tiempo. Nadie se pone en mí lugar. Es un bajón estar con alguien que tiene una familia armada. El amor hace que no vea las complicaciones".





"Dejás de hacer cosas con tu novio porque tiene sus hijas. Yo me acomodé y elegí esto. No quiero cubrir el rol de madre en ningún momento. Del otro lado hay inseguridades y malestar. No lo hago para generar algo", señaló Viciconte en una nota con "El Espectador" en CNN Radio.

Mica Viciconte habló de los rumores de reconciliación entre Nicole y Cubero







"Súper Bailando 2019" y reconoció que "siempre me gustó estar ahí. La pasé bien. Si me llaman volvería sin ningún problema. Soy una mina divertida. No me gusta llorar y en la tele me siento vulnerable. En mi casa y con mis Además se refirió aly reconoció que "siempre me gustó estar ahí. La pasé bien. Si me llaman volvería sin ningún problema. Soy una mina divertida. No me gusta llorar y en la tele me siento vulnerable. En mi casa y con mis amigos soy muy copada."