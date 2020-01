Viciconte sobre cómo empezó con Cubero: “Nunca nos gustamos, estábamos los dos solos y dijimos bueno, ya fue…”

Mica Viciconte y Fabián Cubero visitaron el programa de Marley y sacaron todos los trapitos al sol. Al parecer, los dos son muy competidores y dejaron ver su costado más agresivo y gracioso durante “El muro infernal”, Telefe.

El ex futbolista se enojó con su novia y le reprochó que durante su pasada había llenado la pileta de tergopol: “Fue un desastre lo que hiciste!”, le dijo.

“¿Por qué no te callás un poquito, querido?. Te volvés a casa! ¿Sabés lo que pasa, Marley? Que él sube videitos a las redes cuando gana nada más. Cuando pierde, rompe el papel con la jugada. Y ahora, lo bueno es que la tele visualiza todo… y todo eh ganado, nada eh perdido!”, replicó Mica empezando la guerra.

“¿Por qué habla así?”, se burló el ex deportista por los ademanes que hizo con las manos y la rubia no saltó con los botines de punta: “Yo no me estoy quejando de tu voz, así que dejame hablar a mío como quiera”.

Entonces, Marley quiso saber un poquito más y les preguntó cómo se había conocido y las respuestas fueron dignas de un monólogo de stand up.

“Por una competencia... que le gané!”, afirmó Viciconte. “Sí, exacto. Fue una competencia en ´Un sol para los chicos´ y como era beneficencia, la dejé ganar. Además recién la conocía y dije ´la voy a dejar ganar por lo menos para arrancar bien”, admitió Cubero.

Marley preguntó cuánto tardó Mica en aceptarle una cita. “15 minutos”, dijo Cubero ante la risa de todo. “No. Me uso de perchero. Me dijo ´teneme la campera que me voy a hacer una nota´. Ni me conocía”, añadió la ex Combate.

Entonces, Mica sorprendió: “No, es que nunca nos gustamos, te digo la verdad. Para mí, estábamos los dos solos y dijimos bueno, ya fue..”.

