Vicentico le respondió a Darín: "Me llamó 'santo' queriendo decir que soporto la vida con una loquita..."

Valeria Bertuccelli contra Ricardo Darín, al que señaló de maltrato, sigue dando tela para cortar y ahora, fue Vicentico, marido de la actriz, quien habló del tema aludiendo a las disculpas que el protagonista de Relatos salvajes brindó en Intrusos

"Que yo no esté de acuerdo con la totalidad de lo que dice, no significa que yo no quiera que esté tranquila. Yo quiero que esté tranquila por ella, por su familia, por Gaby, que es un santo, un tipo maravilloso, con el que siempre tuve una buena relación y que me preocupa muchísimo lo que puede estar pensando en este momento", dijo Darín en el ciclo de América.

Y este viernes, finalmente, llegó la respuesta del cantante de Los Fabulosos Cadillacs:

"Me enteré que Ricardo Darín dijo que yo era un santo. Obviamente queriendo decir con esto que soy un santo porque soporto la vida con una una loca, con una loquita", dijo Vicentico en un mensaje enviado a Furia Bebé, el programa de radio de Malena Pichot, Señorita Bimbo y Martín Rechimuzzi en Futurock.

El cantante de Los Fabulosos Cadillacs agregó que "Lo que soy es un hombre inspirado, admirado, feliz de compartir la vida con una mujer como Valeria".

"Todo lo que Vale hace y dice, cómo pone el cuerpo y cómo lleva la vida adelante a mí me hace ser siempre un hombre mejor, y eso lo agradezco infinitamente", explicó Vicentico en su mensaje.

"Solo esa aclaración. No comparto la vida con una loquita. Comparto la vida con una mujer increíble, con unos ovarios de oro", concluyó Vicentico.

¿Hasta cuándo continuará este despelote?

