Vicente Labonia, el médico de Tinelli, tras sufrir un robo: "Fue un momento muy doloroso, horrible"

Vicente Labonia, conocido por ser el médico de Marcelo Tinelli y de las figuras del Parque Chacabuco. El doctor, conocido por ser el médico dey de las figuras del Bailando , fue asaltado por un grupo de delincuentes en el barrio porteño de





El robo se produjo alrededor de la 1.30 de la madrugada de este viernes cuando el médico regresaba de trabajar en "ShowMatch". Cuando intentaba entrar el auto a la cochera de su casa, fue interceptado por un delincuente armado que se bajó rápidamente de un vehículo.





"Fue volviendo del programa quise entrar a mi casa y cuando abrí el portón me pusieron un auto atrás y yo ya sabía lo que iba a pasar. Bajó uno con una pistola y me pegaba en el vidrio para que le abriera la puerta, me querían sacar las cosas... Ahí empecé a gritar y salieron mi señora e hijos", le contó Labonia a PrimiciasYa.com. le contó Labonia a

"El que tenía el arma se subió al vehículo (un Audi TT) para llevárselo. El otro, me quería robar las pertenencias. Como vi que no tenía arma me resistí un poco, me caí y ahí me pegó una patada. Como consecuencia tengo una fisura en la órbita del ojo izquierdo", indicó.





Y luego recalcó: "En tres minutos llegó la policía y quiero agradecer a la policía de la ciudad que se portó muy bien. Me llevaron al hospital y de ahí fui derivado al sanatorio Los Arcos por mi prepaga. Ahora estoy estoy esperando a los médicos que me digan cómo sigo con este tratamiento. Fue un episodio más de inseguridad. Recalco lo de la policía (Comisaría 40) porque hasta encontraron el auto y todo, muy buen trabajo hicieron".





"Fue un momento muy doloroso, horrible. Uno se siente muy indefenso. Ya me habían robado una vez el auto, pero es el primer hecho de manera violenta que sufro", finalizó.