La vez que Campi casi se agarra a las trompadas con Ricky Martin

Martín Campi Campilongo recordó en Los Mammones, América, la vez que casi se va a las piñas con Ricky Martin.

El cantante se rehusó a hacer humor con Campi, bajo su personaje de Jorge, lo que generó una fuerte discusión que casi termina en escándalo.

“Ricky estaba en Nueva York grabando un disco. Me mandan a Nueva York, un lugar que me vuelve loco. El primer día estuvimos todo el día en el hotel esperándolo, y al quinto día estaba re loco encerrado, comiendo papas fritas de la heladera y mirando Nueva York desde la ventana”, comentó el humorista.

Al verlo caracterizado con su personaje de Jorge para el programa de Marcelo Tinelli, a Campi le avisaron que el artista no iba a dar notas de humor.

“Lo agarra al productor y me señala a mí. Viene el productor y me dice ‘vos no’”, dijo Campi. “‘No quiere hacer humor’ nos dijo en ese momento. Bueno, que no haga humor, lo hago yo”, le retrucó él.

El clima se fue poniendo cada vez más caliente ya que Campi esperó varios días por esa nota. “Me paré y le dije ‘y a mi qué me importa. Ricky Martin: no tengo ni un disco tuyo, yo estoy laburando acá’. El chabón se me venía al humo, dos metros cuarenta, y yo iba al frente igual”.

Por suerte, la situación no pasó a mayores: “Después nos separaron y no salí en la nota, la hizo sin mí”.