Verónica Varano sobre su separación: "Fue hace casi seis meses y todo está..."

Verónica Varano y Martín Lombardo pusieron fin a su historia de amor. La conductora y el cardiólogo ya se encuentran viviendo en casas separadas y según las primeras informaciones no hubo un tercero en discordia.

La ahora expareja se conoció gracias a una cita a ciegas organizada por amigos en común. En el 2008 decidieron pasar por el registro civil y conformar una familia ensamblada junto con María, Nicolás y Arturo Elsztain, los hijos de ella, e Ignacio y Francisco Lombardero, los de él.

Verónica nunca hizo uso de sus redes para exponer su vida privada, aunque sí las utiliza para promocionar sus capacitaciones sobre motivación, yoga y vida fit.

"No es una crisis. Cada uno vive en su domicilio particular", contaron Lío Pecoraro y Fernando Piaggio en "El Run Run del espectáculo". La actual expareja habían formado una familia ensamblada tras estar durante 12 años juntos. Y concluyeron: "Han tenido otras crisis y no hay terceros en esta historia".

Y en diálogo con PrimiciasYa.com, Varano aclaró: "Hace casi seis meses que nos separamos, tomamos caminos distintos en la vida y está todo más que bien. Esta todo perfecto porque Martín es un amor de persona y tuvimos doce años re lindos de matrimonio, no hay mucho más para decir".

