Verónica Varano confesó qué la enamora de los hombres

Verónica Varano brindó una extensa nota a la revista Para Tí pero aclaró de entrada que no iba a hablar de su romance con Gustavo Bermúdez.

“De eso no voy a hablar. La realidad es que no me gusta contar nada que involucre a otras personas. Lo único que te puedo decir es que estoy muy bien”, dijo en charla con la revista.

Sin embargo, desde la publicación la fueron llevando hasta saber qué la seduce de los hombres, lo que incluye a su actual pareja.

“Lo que más me seduce de un hombre es, claramente, la inteligencia. Después, obvio, hay mil otras cosas y, básicamente, para estar en pareja con alguien siento que tiene que ser una buena persona”, dijo, y fue contundente al señalar lo que la flechó de Bermúdez: “Creo que es la inteligencia lo que me enamora”.

También le consultaron sobre el uso de aplicaciones de citas y ella fue categórica ante la pregunta.

“No, cero. Es verdad que tuve parejas largas y estables pero no sé si es que es algo que busqué específicamente: se dio así porque, claramente, es mi manera de vincularme”, señaló, clarita.

