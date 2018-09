Verónica Perdomo sobre la infidelidad que sufrió de una ex pareja: "Ella venía a mi casa, no me di cuenta"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





contó en tevé en el ciclo "Online", KZO, que conducen Sol Pérez y Luis Piñeyro que un ex novio la engañó y que luego se enteró por él mismo. Verónica Perdomo , quien en 2009 sufrió un grave derrame cerebral,contó en tevé en el ciclo "que conducenque un ex novio la engañó y que luego se enteró por él mismo.





PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con la actriz y modelo quien contó detalles de aquel momento vivido: "No es nada terrible, en realidad yo estaba separada de Juan, mi novio. Yo lo adoro, él me ayudó un montón. Y la verdad que si me cagó o no en algún momento no me dolió porque ya estaba separada, nunca supe".







"Después sí me dijo pero la verdad todo bien. La verdad me dio tantas cosas lindas que a mí no me molestó ni en pedo. No era una amiga, era una conocida que es amiga de un amigo de él y venía a mi casa pero no era amiga".





Y aclaró: "Sí me enojé porque no daba venir a mi casa y encima me cagaba pero nunca me di cuenta. Nada de todo me preocupó demasiado porque cuando me enteré estaba de novia con otro chico que ahora estoy con él".

"No es nada terrible. Yo lo adoro a este pibe y me cuidó antes y después del derrame y me cuidó y me bancó en ese momento. Cuando ya la relación no estaba bien seguramente me cagó y él me lo contó después pero cero conflicto", finalizó Verónica.