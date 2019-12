Verónica Ojeda visitó a Susana Giménez y habló del trastorno que sufre Dieguito Fernando

Verónica Ojeda, ex de Diego Maradona, visitó anoche el ciclo que conduce Susana Giménez por la pantalla de Telefe.

La rubia no estuvo sola; su hijo, Dieguito Fernando, la acompañó durante parte de la entrevista donde Ojeda confirmó, entre otras cosas, la primicia de este portal sobre el romance con Mario Raúl Baudry.

Sin embargo, lo más importante de la charla entre la ex del DT y la animadora pasó por el trastorno que el pequeño padece y que se le manifestó a través del habla.

"Le habían diagnosticado autismo. Yo no sabía nada de lo que significaba. Ahí comencé a averiguar, saqué un turno y me lo dieron para el otro año. Fui y le hicieron un estudio intenso donde se tenía que hacer un montón de tratamientos allá. Por eso iba y venía. Mejoró un montón”, contó Ojeda.

Y agregó: “Allá no me dijeron que era un autismo. Me dijeron que tenía un trastorno específico del lenguaje que se llama TEL. Hacía tratamientos allá y acá. Me quedaba mucho tiempo sola, es muy duro. Tengo amigos argentinos allá pero la vida es diferente”.

Actualmente, Verónica se encuentra alejada del padre de Dieguito Fernando. Hace varios meses que no tienen contacto y las últimas imágenes juntos fueron registradas en México cuando Maradona era directivo de Dorados de Sinaloa y ella se radicó en el lugar durante varios meses.

“Solo tuve el apoyo de mi mamá y de mi papá, de mi familia. Tenía un bloqueo emocional grande. Y cuando yo me lo llevé a México, estar más cerca de su papá ayudó un montón. Debo decir lo bueno: él lo paga (el tratamiento), pero no todo es eso. Vos tenés que estar o no estar. Igual que la familia, con primos, tías, hermanos… Después desaparecen todos. No está bueno, es el más chiquito de la familia. Las puertas de mi casa están siempre abiertas”, añadió.

