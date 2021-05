Verónica Ojeda trató de "payaso" a Mauricio D'Alessandro: la respuesta del abogado

Mauricio D'Alessandro estuvo como invitado el miércoles en el piso de "Intrusos", América, y fue muy crítico de Verónica Ojeda.

"Jamás sería el abogado de Ojeda, yo voy por otro lado, elijo mis clientes y los defiendo jurídicamente", explicó Mauricio.

"Claudia (Villafañe) me cae bien a pesar de que fue la primera ex mujer que me atacó", diferenció el letrado. Y aclaró que no defendería a Rocío Oliva pero que "le cae bien".

Luego, Evelyn Von Brocke leyó al instante un mensaje que le envió Ojeda tras escucharlo a D'Alessandro. "Decile a este tipo que deje de hablar de mi hijo, que no hable más de mi hijo, ese tipo es un payaso. Si habla de mi hijo, yo hablo de todo de su vida", manifestó la madre de Dieguito Fernando.

A lo que el abogado de Matías Morla contestó: "No la conozco a Verónica Ojeda. Cada uno tiene su vida y si cada uno tiene su vida está dispuesto a defenderla. Yo no estoy hablando de su hijo, justamente estoy diciendo que no hay que hablar de su hijo. Si ella quiere hablar de su hijo que hable todo lo que quiera. No me resulta amenazante".

Y explicó por qué aceptó defender a Morla: "Me pareció que era un tipo que se merecía que lo defendiera cuando todos decían que se había aprovechado de Maradona".

