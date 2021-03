Verónica Ojeda rompe el silencio tras la muerte de Diego Maradona

Ayer, miércoles, a último momento, se confirmó todo. Y enseguida se preparó lo necesario para llevar a cabo la entrevista de la que todos van a hablar.

Verónica Ojeda se sentó frente a Luis Ventura y escucharemos por primera vez la historia que hasta ahora nadie contó.

Los últimos días de Diego Maradona y la oscura forma en la que Diego Maradona murió.

Es la primera vez que Ojeda rompe el silencio con un programa de televisión. Recientemente, la rubia y madre de Dieguito Fernando habló con Infobae en lo que fue el documental del sitio del que todos hablaron donde se rearma los últimos días de Maradona a través de audios extraídos de la causa y del celular de Leopoldo Luque.

Audios contra Dalma y Gianinna

Se revelaron fuertes audios en "Intrusos", América, de Verónica Ojeda contra Dalma y Gianinna.

Se trata de una conversación entre la madre de Dieguito Fernando y Leopoldo Luque, ex médico de Diego Maradona.

"Espero que no sea mal pensamiento, pero ojalá que no sea nada que le hayan puesto ellas o algo raro que le hayan dado de beber, o no sé, fue muy extraño el cambio rotundo de un día para el otro", le decía Ojeda a Luque.

"Lo importante es que, sacando a ellas, todos estamos preocupados y tratando de aportar lo positivo para que esté Diego bien", añadió.

Y siguió: "Ayer no podía sacarlo de la cama. Es raro todo. Ahora que me decís que le van a hacer análisis estoy más tranquila, me pone bien".

"Las hijas están ahí pero en la casa se borran. Vos sabes cómo esto, los únicos que estamos somos nosotros, que nos ponemos la camiseta como dice Diego. Nos juntamos Leo, pero vos sabés quiénes van a estar ahí, nosotros", cerraba picante Ojeda.