Verónica Ojeda le tramitó el certificado único por discapacidad a su hijo, Dieguito Fernando

Verónica Ojeda atraviesa en soledad la cuarentena. Se encuentra compartiendo los días con su hijo Dieguito Fernando Maradona y espera reencontrarse con su novio, Mario Baudry.

"Estoy muy bien, hablo con mi familia, mi pareja, lo que pasa es que es un tema, es difícil y estar sola con tu hijo, es muy difícil", contó esta tarde en el ciclo "Intrusos" que se emite por América.

En el plano económico, Verónica enfrenta la realidad como muchas personas en la Argentina: Es autónoma y no puede generar ingresos.

Esto, sumado a que su hijo padece TEL (Trastorno Específico del Lenguaje) y debe afrontar algunos tratamientos.

"Desde el año pasado yo saqué Certificado Único de Discapacidad, ese te cubre la obra social todos los tratamientos que tiene que hacer por ejemplo mi hijo. No me da vergüenza decir que tengo un certificado porque eso me habilita un montón de cosas", reveló la ex de Maradona.

Y agregó: "Si yo tengo que salir a unas cuadras tengo la posibilidad de sacarlo a dar una vuelta con la camioneta, por ejemplo. Aunque no quiero salir de mi casa, estoy bien acá, aprendí a cocinar. A veces no sé qué cocinarle a Dieguito, come muchas milanesas, hamburguesas, yo se las hago caseras pero no es lo mismo".

Sobre su último vínculo con Maradona a quien acompañó durante un tiempo en México cuando era DT de Dorados de Sinaloa, la rubia afirmó: "Por respeto a mi hijo no voy a hablar, el día de mañana quizá él quiere contar lo que pasamos juntos en México. Siempre queda todo asentado, y el día de mañana se va a poner en frente y me va a preguntar. Prefiero quedarme callado, llamarme a silencio y lo único que te puedo decir es que vine muy dolida, la remé siempre y sigo adelante con mi hijo".

