Verónica Ojeda habló de la novia cubana de Diego Maradona en Polémica en el bar

La ex del Diez, Verónica Ojeda, se metió en la polémica tras las declaraciones de Mavys Álvarez.

Verónica Ojeda rompió el silencio y se refirió al escándalo que se generó tras los dichos de Mavys Álvarez, la novia cubana de Diego Maradona.

"Me llamaron de la producción y contesto porque te quiero mucho a vos, Mariano, pero por respeto a mi hijo, Diego Fernando, que tiene 8 años, no voy a contestar nada sobre este tema. Es un asunto muy delicado", manifestó la ex pareja de El Diez en diálogo con Polémica en el bar (América).

Ojeda dijo que comprende las situaciones que Mavys vivió con Maradona en Cuba, aunque enfatizó que no quiere puntualizar sobre sus dichos.

"Entiendo todo lo que que esta pasando porque soy mujer. Comprendo todos los errores que ha cometido, pero Diego ante todo el padre de mi hijo, a quien yo quiero preservar de todo", concluyó.