Verónica Ojeda fuerte contra Diego Maradona: "Hace como nueve meses que no habla con su hijo"

La mamá del hijo del Diez fue muy dura con su ex pareja y aseguró que no hace nada para mejorar el vínculo con el nene.

Verónica Ojeda habló en televisión y fue muy dura con Diego Maradona sobre la relación que mantiene con su hijo Dieguito Fernando.

Según Ojeda, el DT de Gimnasia de La Plata no hizo nada para consolidar su vínculo con el niño en el último tiempo.

"El padre estuvo invitado (al cumpleaños de su hijo). Tenía la intención supuestamente de ir, pero nunca llegó. Fue en Ezeiza, en un salón tipo pelotero que le armé para los compañeritos, pero no sé por qué no vino”, contó la rubia en el programa "Confrontados".

Y agregó: “Yo había invitado también a las hermanas de Diego, que vinieron y me dijeron ‘mirá que mi hermano está por llegar’. Yo les contesté que tenía tiempo hasta las 9 (de la noche) para cortar la torta, pero mucho más no podía esperar…".

"Al nene no se lo dije porque ya me pasó de adelantarme y decirle a mi hijo ‘vas a ir a tal lugar, vas a ver a tal persona’, y entonces él se emociona y después las consecuencias las sufro yo”, aseguró Ojeda.

Y cerró tajante: "No tengo relación con él. Hace como nueve meses que no habla con su hijo. Fue cuando volvimos de México. Sobre lo que pasó en Sinaloa no voy a hablar por respeto a mi hijo”.