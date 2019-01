Verónica Ojeda, emocionada por el encuentro entre Diego Maradona y su hijo

Maradona visitó a su hijo Dieguito Fernando, aprovechando su visita a la Tras dos años y medio de haberse ausentado de su vida,visitó a su hijo, aprovechando su visita a la Argentina

Este jueves, la mamá del pequeño de 5 años, dialogó con Intrusos y lloró de emoción mientras relataba el encuentro del chiquito y Diego.

"De corazón, a Dieguito le hizo muy bien estar con su papá. Pero le pido disculpas a una persona que le molestó que yo diga esto. No fue mi intención que se enoje tanto", disparó Verónica, en referencia a Gianinna Maradona tras el estado público que tomó el ansiado encuentro.

"No fue mi intención que se enoje, que se genere un problema, porque esto para mí es muy emocionante...", agregó casi llorando.

Luego, habló de la reunión entre padre e hijo: "A mi hijo lo vi feliz. También me daba un poco de miedo, porque no sabía cómo iba a reaccionar Dieguito. Pero fue terriblemente bueno para él. Ayer estuvieron hasta tarde y él no se quería venir, se hacía el dormido. Se quería quedar con su papá. ¡Fijate lo feliz que estaba! Eso también está bueno contarlo. ¿Por qué contar siempre lo malo?".

Finalmente, Marcela Tauro quiso indagar más y le preguntó a Ojeda sobre la reacción de Dieguito: "Me dijo que jugó con su papá, que le dijo que lo amaba, que lo abrazó mucho. Estaba feliz. Es un nene de 5 años, que en febrero va a cumplir 6, que hacía un montón que no veía a su papá. Yo a su papá siempre lo puse en primer plano", concluyó.

