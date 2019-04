Verónica Ojeda, ¿embarazada de Diego Maradona?

Verónica Ojeda y Diego Maradona volvieron a entablar una relación. Tras años de distanciamiento,volvieron a entablar una relación.





Rocío Oliva, Ojeda armó las valijas y se instaló en México junto a Dieguito Fernando, el hijo menor del Diez. En las últimas horas comenzó a circular el rumor de que la rubia estaría embarazada. Luego de que se confirmara la ruptura con, Ojeda armó las valijas y se instaló enjunto a, el hijo menor del Diez. En las últimas horas comenzó a circular el rumor de que la rubia estaría embarazada.





"Intrusos" (América TV), Jorge Rial contó que Verónica podría estar esperando su segundo hijo del futbolista. Este martes, durante la emisión decontó que Verónica podría estar esperando su segundo hijo del futbolista.

"Había encuentros entre ellos anteriores de su mudanza a México. Sino no darían las cuentas. La persona que me cuenta esto me dice que están esperando que se cumpla el tiempo lógico para poder contarlo; pero que el embarazo existe. Puede fallar, por eso hablo en potencial. No tiene que ver con la convivencia actual en Sinaloa sino que viene de antes", informó la panelista Débora D' Amato.





Por su parte, Rial aclaró que se trataba de un rumor "viene de gente que por lo general maneja buena información. Se pueden equivocar, ha pasado. Pero el rumor fuerte es que Ojeda está embarazada".