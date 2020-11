Verónica Ojeda, durísima con Rocío Oliva: "Te mandamos un besito, estúpida"

La mamá de Dieguito Fernando fue durísima con la ex de Maradona quien lloró en cámara por la salud del DT.

Gran parte del programa de este viernes de "Polémica en el bar" estuvo dedicada al cumpleaños de Diego Maradona. Pero lo que iba a ser un festejo se trasformó en un momento triste por la preocupación de Rocío Oliva. La joven se quebró al referirse a las últimas imágenes del ex futbolista que trascendieron, y recordó algunos de los momentos más lindos junto a él.

En medio de un clima muy emotivo, Mariano Iúdica le hizo una pregunta a Rocío que la hizo llorar: “¿Qué puede estar pasando en la cabeza de él hoy, con 60 años?”. La joven hizo un esfuerzo por contenerse, pero apenas pudo hablar con la voz quebrada: “El único deseo que tengo es que esté bien. Hoy no lo vi tan bien. No vi al Diego que yo conozco. Me da tristeza”.

Los miembros de la mesa coincidieron en que las imágenes de ayer en la cancha de Gimnasia no mostraban a Maradona en un buen momento, y el conductor decidió no ponerlas al aire. Rocío, muy conmovida, agregó: “Prefiero al Diego del año pasado, que se arme un quilombo en el cumpleaños, el Diego que baila, que canta”.

En su cuenta oficial de Instagram, Verónica Ojeda compartió con sus seguidores unas historias con comentarios muy filosos dirigidos a Oliva, aunque prefirió no nombrarla. “Mis lágrimas jamás son de coco (cocodrilo), mis lágrimas son de felicidad o de tristeza total, harta de tanta pavada”, escribió en tono irónico.

Luego, compartió una imagen con Dieguito Fernando con un fuerte mensaje: “Te mandamos un besito, estúpida”.

