Verónica Ojeda sobre Dieguito Fernando: "A los 3 años le detectaron rasgos de autismo"

Verónica Ojeda rompió el silencio hoy en Polémica en el bar tras muchos meses de silencio y la misma semana donde Matías Morla hizo su aparición en Tv Nostra.

"He dejado todo para dedicarme a Dieguito. Cuando le detectaron a Dieguito a los 3 años un autismo muy chiquito, rasgo de autismo, no sabía nada, empecé a hablar con médicos, los mejores de Argentina, estuve en todos los institutos habidos y por haber. Y hasta que llegó un momento que Alejandro Druetto me llamó y me dijo que me deje de dar vueltas en Argentina y que me vaya a Estados Unidos. Yo podía hacerlo porque estaba su papá que podía pagar esos tratamientos", contó de entrada Ojeda.

La rubia contó sobre los problemas que tenía para tener acceso a Maradona para poder pagar esos tratamientos.

"No podía hablar con Diego. Cuando pedía plata para los tratamientos me mandaban a hablar con la contadora de Matías Morla. Yo quise hacer todo tan prolijo que les pedía que paguen directamente los tratamientos a los institutos", agregó.

Además, Ojeda contó que Dieguito Fernando repuntaba mucho cuando estaba cerca de su padre y contó el motivo por el que viajó a México para estar cerca de él.

