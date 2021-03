Verónica Ojeda: "Dieguito está sufriendo, me dice: 'mamá llevame al cielo a ver a papá'"

Verónica Ojeda charló largo con Luis Ventura en "Secretos verdaderos", América, luego de la muerte de Diego Maradona.

La madre de Dieguito Fernando se mostró preocupada por cómo lleva este proceso su pequeño hijo.

"Estoy pasando un momento difícil como toda la familia y todos los argentinos también. Más que nada por mi hijo que tiene 8 años y es quien está más sufriendo internamente", indicó Ojeda.

Y agregó: "Me dice: 'mamá llevame al cielo a ver a papá'. Por eso tiene psicopedagogas ayudando a que pase este momento. Es difícil porque es el día a día de un momento tan difícil".

"Dieguito no puede ver la televisión de acá porque sino me pregunta. Gianinna se preocupó por Dieguito. A Jana la ayudé un montón. No paro de llorar, vivo angustiada", remarcó

Por su parte, Mario Baudry, pareja de Verónica y abogado de Dieguito, indicó: "A Maradona lo vaciaron. Pedí que se reserve el ADN de Maradona, Verónica ofreció a Dieguito en su momento para hacer el ADN. Sé que muchos no quieren, pero están en su derecho de saber la identidad".

