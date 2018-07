Verónica Ojeda: "Diego Maradona tiene derecho a divertirse, pero también tiene que cumplir como padre"

Diego Maradona se encuentra en el país junto a su novia Rocío Oliva. Sin embargo, Verónica Ojeda contó que el "Diez" no se reencontró con su hijo Dieguito Fernando.





"No lo vio a Dieguito Fernando. Estoy esperando que llegue Matías Morla (abogado de Diego) para combinar con él y arreglar el encuentro. No sé nada de la vida de Diego", había contado el fin de semana en "Bien arriba", que conduce que conduce Carlos Monti , en radio 10.





Lo cierto es que anoche, la rubia dialogó con PrimiciasYa.com durante el festejo de un nuevo aniversario de la peluquería de Cristian Rey, y señaló: "Dieguito sabe que su papá está en Argentina. No le dije 'viene tal día', porque no lo sé. No tengo contacto con nadie, excepto el abogado de Diego. Decidimos que sea así. Hace dos años que no lo ve".

Y luego contó: "Se suspendió el encuentro del domingo, hablé con Matías Morla para ver si esta semana habrá algún encuentro. Más de eso no puedo decir, no sé mucho. No sé cuándo se va... Diego tiene tiempo para otras cosas, obvio tiene derecho de divertirse como cualquiera, pero también tiene que cumplir su deber como padre".





"Dieguito está bien, como cualquier nene de 5 años pide por su padre. Mientras disfruta de sus amigos, del jardín y de jugar. Es un niño súper feliz. Espero que antes de que se vaya Diego del país visite a su hijo, sino se da lo lamento", añadió Ojeda.

"Me dijeron de hacer un infantil para el próximo verano. Nos estamos reuniendo y veremos si se concreta. Al Bailando no volvería, me encantó, me sentí súper bien y cómoda. Te tratan muy bien pero es algo que ya pasó". Por otro lado, contó que en el verano volvería hacer temporada en Mar del Plata:





Y sobre cómo se encuentro en el plano sentimental, dijo: "Estoy sola, en paz, tranquila y relajada. Disfruto de la vida, no estoy buscando novio".





¡Mirá la entrevista exclusiva con Vero Ojeda!





