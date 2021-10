Verónica Ojeda contó que perdió dos embarazos de Maradona antes del nacimiento de Dieguito

Verónica Ojeda, madre de Dieguito Fernando, hijo que tuvo con Diego Maradona, contó que previo al nacimiento de su hijo de 8 años había perdido dos embarazos y contó detalles de lo traumático que resultó el embarazo de su hijo.

"Dieguito nació en el octavo mes. En el quinto mes de gestación tuve que hacer un reposo absoluto porque sino lo perdía", reconoció Ojeda este viernes en su visita a LAM, El Trece.

Y agregó: "Me daban inyecciones para retener porque mi útero es muy débil y el bebé al estar creciendo cada vez más mi útero no los podía sostener y los perdía".

"Hoy si quiero tener un hijo tengo que hacer un tratamiento de la hostia", dejó en claro Verónica, en pareja con el abogado Mario Baudry.

"Tuve una experiencia triste con el embarazo de Dieguito porque tuve que estar prácticamente acostada, no iba ni al baño, era acostar y no moverme, por eso engordé un montón. Me agarró una depresión porque estaba triste y separada, fue todo un combo. Hoy no quiero. Dieguito ya tiene 8 años, ya estoy en otra etapa", remarcó.

Y sorprendió con una declaración de paz sobre Gianinna y Dalma Maradona y el vínculo con Dieguito: "Yo sé que, si el día de mañana necesito algo para Dieguito, si llamo a Gianinna ella viene corriendo. Como es el más chiquito, aunque hoy no estén presentes, no se hablen o lo que sea, sé que el día de mañana si pasa algo con Dieguito, o necesita algo, yo sé que sus hermanas van a estar.Sé cómo son y que lo quieren, aunque no quieren exponer nada y lo entiendo".