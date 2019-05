Verónica Ojeda: "A México no vuelvo más"

Verónica Ojeda y Diego Armando Maradona. En diciembre, la rubia se volvió a acercar al astro del fútbol por Dieguito Fernando, el hijo que tienen en común, aprovechando que el ex deportista estaba en el país. En aquel entonces, Ojeda llevaba al pequeño todos los días a ver a su padre y en eso, tras además la separación de Maradona con Rocío Oliva, reflotó un chispa del amor que tuvieron. Se terminó todo entre. En diciembre, la rubia se volvió a acercar al astro del fútbol por, el hijo que tienen en común, aprovechando que el ex deportista estaba en el país. En aquel entonces, Ojeda llevaba al pequeño todos los días a ver a su padre y en eso, tras además la separación de Maradona con, reflotó un chispa del amor que tuvieron.





Con esa chispa encendida, Verónica se animó a hacer las valijas e irse a México con Dieguito Fernando. Allá, mientras Maradona entrenaba a Dorados de Sinaloa, la relación de ambos se fortalecía y Dieguito Fernando recuperaba el vínculo con su padre: lo acompañaba al colegio, a los entrenamientos, juegos y tardes de padre e hijo.





Sin embargo, en los últimos 10 días las cosas cambiaron radicalmente. Al parecer, primero un episodio de violencia que entre ambos que puso muy nerviosa a la madre de Ojeda que terminó internada con un infarto. A los pocos días, hubo otro episodio violento y Verónica se cansó.





La rubia dejó la casa que compartía con Maradona y se llevó a su hijo y a sus padres a un hotel. Sacó pasajes y está madrugada llegó al país. En Ezeiza le abrieron una puerta lateral, para que no enfrentara a la prensa, y aunque no quiso dar notas si dijo al pisar tierra argentina: "A México no vuelvo".





Desde la tierra azteca llegan algunos rumores que indican que tras el rompimiento con Verónica, Diego le habría escrito a Rocío Oliva buscando recuperar ese vínculo.