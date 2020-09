Verónica Monti: "A Sergio Denis lo recuerdo con respeto pero el noviazgo con él no me hizo bien"

La ex del fallecido músico habló hace pocas horas sobre su nueva vida, su renacer amoroso desde hace 7 meses y contó que sorteó los problemas económicos.

Lejos de los medios, la periodista Verónica Monti, conocida en el ambiente por su historia de amor con Sergio Denis al momento del accidente en Tucumán, mujer que se enfrentó a la familia durante la internación, brindó una nota a Paparazzi y habló de su pasado, presente y futuro.

“La verdad es que pude resistir, salir adelante, el contexto social es complicado, ya venía mal de un 2018 complicado, pero si uno quiere puede salir adelante. La situación no es fácil, pero pude remontar la cuestión económica. Además estar bien anímicamente y dar cierre a una etapa de mi vida y estar en otra. Estoy bien y feliz y eso es lo más importante”, dijo Monti sobre el conflicto económico por el que atravesó.

Sobre su nuevo romance, Verónica manifestó: “Estoy en pareja, hace casi siete meses, con Diego. Estoy muy feliz, me hace muy bien, necesitaba encontrar un hombre así”.

Paparazzi le consultó sobre su ausencia en la despedida de Denis. “No fui a ningún lado, no tenía porque ir, ni siquiera fue su hija del sur. Esta pandemia complica velatorios y entierros, las personas que estuvieron fueron su exmujer, su hermano, su hermana, su sobrino y dos de sus hijos me parece que estaba bien. Yo hace mucho lo había despedido, hacia mucho tiempo que él ya no estaba”, exteriorizó.

Entonces llegó la pregunta clave, que refirió a si su relación con el cantante fue positiva en su vida. Ahí, Monti entregó una concepción peculiar y soltó: “Lo recuerdo con respeto, pero no me hizo bien, la verdad es que no tuve que pasar la página, sino arrancarla y volver a empezar”.

