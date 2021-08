Verónica Monti reconoció el trastorno que padece: "Estoy muy angustiada"

La ex novia de Sergio Denis rompió el silencio tras quedar detenida por llevarse indumentaria de un local de un shopping. "Remándola y no logrando salir a flote", precisó.

Verónica Monti, la última novia del cantante Sergio Denis, fue detenida este domingo a la salida de un local de indumentaria en el shopping Alto Palermo porteño.

La ex novia del fallecido artista fue sorprendida cuando intentó robarse un par de botas de una conocida marca.

Monti fue trasladada a la comisaría número 14 y en la tarde del domingo la llevaron a la Alcaldía 6 para realizarle el chequeo médico de rigor. Su abogado Martín Francolino la acompañó en este difícil momento.

Cabe recordar que en junio de 2019, Verónica estuvo envuelta en un episodio similar en un supermercado cuando fue acusada de un robo.

Este martes, Carlos Monti mostró en "Nosotros a la mañana", El Trece, una charla vía WhatsApp que tuvo con Verónica y donde ella reconoce que es cleptómana, que se trata de un trastorno mental que se caracteriza por una inclinación o un impulso obsesivo por robar.

"Estoy muy, muy angustiada. Sólo me importan mis hijos. No voy a hablar, la cleptomanía es una enfermedad que no tiene nada que ver con la inteligencia que tengo", le dijo Monti al periodista.

Y agregó: "Circuló información errada pero es tal la angustia que tengo, que no salgo a corregir nada. A los medios no les importa cómo estoy, sólo lucran con la enfermedad".

"Hace años que estoy remándola y no logro salir a flote. Mi abogado hablará por mi. No le recomiendo a nadie mi presente, ni por dos segundos", confesó la ex de Denis.