Verónica Monti: "Franca y Salva son niños y ellos también lloran cuando tienen hambre como pasa en muchos hogares"

Se conoció en las últimas horas el desesperado pedido de la ex novia de Sergio Denis, Verónica Monti, quien no tiene plata para alimentar a sus dos hijos.

Monti, última pareja del cantante, atraviesa un duro momento personal. En diálogo con revista Caras la periodista aseguró que se quedó sin trabajo y no tiene para alimentar a sus hijos.

"Estoy desesperada. Tengo dejar el departamento en el que vivo en marzo. No tengo nada en la heladera. No puedo vivir más así. No puedo ser mamá sola. Mi familia me ignora, están todos enojados", reveló la morocha.

Monti atraviesa una complicada situación legal con el padre de los niños para que cumpla sus obligaciones económicas de los menores Franca (cuatro años) y Salvador (seis).

Según los datos que pudo acceder este medio, hubo un acuerdo judicial entre los partes (Monti y su ex, Lucas Scarsoglio) firmado ante el Juzgado de Familia Nùmero 12.

Sin embargo, el hombre nunca habría depositado la suma acordada.

En charla con este medio, Verónica comentó su angustiante situación: "Yo soy una mujer que puede afrontar como adulta no alimentarme bien o todos los días, pero Franquita y Salva son niños y como pasa en muchos hogares de Capital o del interior ellos también lloran cuando tienen hambre".

¿¿Alguien puede imaginarse que mientras el papá de Franquita y Salva entrena y cuida de la salud física de un extraño...Por otro lado a pocas calles de distancia su propia prole, su semilla no tiene muchas veces para desayunar!!!??, agregó, haciendo referencia al trabajo del padre de los niños que es personal trainer y trabaja en gimnasios.

Y cerró: "Resulta muy importante para mi y para mis hijos cuidarlos de toda exposición mediática. La única razón por la que salió Lucas a dar notas en los medios es para salir en cámara y proliferar mentiras a sabiendas que los expedientes judiciales hablan por si mismos de sus incumplimientos y como progenitor".