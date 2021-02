Verónica Monti, la ex de Sergio Denis, ya hizo la denuncia contra su ex: "Salió perimetral y me dieron botón antipánico"

En junio del año pasado, Verónica Monti, la última pareja de Sergio Denis, presentaba a su nuevo novio, Diego Montero. La periodista volvía a creer en el amor después de más de un año de guardar respeto por el queridísimo cantante y luego del triste fallecimiento del artista, ocurrido el 15 de mayo del 2020.

Sin embargo, tras casi un año de relación, en diálogo con Juan Pablo Godino de PrimiciasYa.com, Monti confirmó la semana pasada que se separó aunque está atravesando un difícil momento ya que sufre violencia de género por parte de esta persona que tiene 50 años de edad.

"Yo salgo hace once meses con él, me separé el 17 de enero. Ese día me dice 'andate' y me deja con las valijas en la vereda. Compartíamos el alquiler y yo le daba plata. El IFE que cobré se lo di a él y lo poco que ganaba se lo daba para el alquiler", comenzó Verónica con su relato.

LEER MÁS Verónica Monti: "A Sergio Denis lo recuerdo con respeto pero el noviazgo con él no me hizo bien"

"Al principio parecía todo muy lindo, buena onda con los nenes y me trataba bien. Pero después empezó a cambiar, es un tipo de 50 años y sin hijos, y de ese príncipe encantado que conocí pasó a ser un monstruo con violencia psicológica a niveles horribles, humillantes, denigrantes…”, añadió.

“Por suerte nunca pasó a agresiones físicas, pero sí una sola vez. Hubo un empujón y yo siempre grité para que algún vecino esté alerta. Además me fue infiel miles de veces y se las perdoné. Todo se fue poniendo peor e iba dando vuelta las cosas, y uno ya no sabe si hizo bien o mal. Te termina haciendo muy mal a la cabeza todo esto", expresó.

Además, la periodista remarcó que teme por sus hijos: Salvador de 7 y Franca de 5 años. "A mí me da miedo su conducta. Me encuentro a un mes de la separación con una persona horrible y con temor a que se me vuelva aparecer en cualquier esquina y cagarme a trompadas o lo que sea. Me da miedo por mis hijos y por mí", se sinceró.

“No sabría decir qué es lo que le pasa, pero es una persona completamente inestable. Los primeros seis meses fueron maravillosos y los últimos el pantano propiamente dicho. Tengo una angustia enorme. Yo lo amé y me enamoré mucho, pero lamento no haber podido levantar campamento antes”, manifestó Monti. “Se llama Diego Montero, es publicista y trabaja en el Hipódromo de Palermo y de San Isidro no sé si sera cierto. Recién ahora me doy cuenta de que es un tipo oscuro y no tuvo ningún reparo en dejarme en la calle", indicó angustiada. .

Ahora, Verónica contó que hizo la denuncia ante la Justicia: "El doctor Pablo Baqué es mi abogado y junto a él estamos haciendo todo. El sábado fuimos e hicimos la denuncia. Salió perimetral y me dieron un botón antipánico. Esperemos que con esto se calme un poco, estoy más tranquila aunque con miedo aún".

LEER MÁS El drama de Verónica Monti, la ex de Sergio Denis: sufre violencia de género y señaló que tiene miedo por sus hijos