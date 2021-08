Verónica Monti, la ex de Sergio Denis, se excusó: "Soy cleptómana, no una ladrona"

Verónica Monti, última novia de Sergio Denis, está otra vez en el centro de la polémica después de ser acusada de robo en un shopping de Palermo.

La mujer tuvo su derecho a réplica en "Nosotros a la mañana" (El Trece) donde también dio detalles de su realidad económica actual. "Estoy en banca rota", asumió la ex del músico y aseguró que el episodio de robo se debe a un enfermedad psiquiátrica.

"Soy cleptómana, no ladrona. Estoy en manos de psiquiatras buenísimos y a lo largo de mi vida, gracias a mi educación y mi familia, he estado con profesionales importantes que me han sacado adelante. Los últimos 4 años han sido caóticos y existe una relación directa entre los episodios y la angustia que uno siente", señaló Verónica.

"Esta enfermedad es psiquiátrica y no tiene cura. Se da de forma esporádica y se trata con buena medicación y terapia. El origen del trastorno se desconoce... yo hoy por hoy no puedo pagar el tratamiento, estoy en la quiebra y realmente tengo la voluntad de tratarme", añadió.

Sol Pérez intervino y le preguntó si no contaba con ayuda de algún ser querido que para poder adquirir la medicación, pero Verónica le dijo que estaba sola. "Estoy sin laburo hace un montón, no consigo nada, tengo un problema con el padre de los chicos... la vengo remando hace 8 años con los alimentos... llega un momento en el que uno no puede más", dijo.

Y Verónica Monti aclaró: "Me mudé 10 veces en un año y medio, no tengo casa, no tengo trabajo. Les pido que me ayuden, soy periodista pero no tengo pruritos en trabajar de cualquier cosa que sea digna. Espero que me contacten con las redes".

También se refirió a las "ofertas" de vivienda que recibió por parte de Moria Casán. "Me prestaba un departamento Moria pero a cambio de lo que ya sabemos, que me acueste con algún hombre una o dos veces por semana", arrojó ante la sorpresa de todos en el programa.

"Esta es una acusación muy fuerte", dijo el conductor y Carlos Monti agregó: "¿Estás queriendo decir que te ofrecieron prostituirte?". Lo cierto es que, al darse cuenta de la gravedad de sus declaraciones, intentó bajar el tono. "En realidad no fue ella sino su manager, Maxi Cardaci", señaló.

