Verónica Monti: "Balbiani forma parte de la fauna de opinólolgos dentro del periodismo, la invito a la facultad"

Verónica Monti, novia de Sergio Denis, estuvo el jueves en "Intrusos" y contó que el cantante sufría de depresión antes del accidente en pleno show en Tucumán.



"La familia no contuvo a Sergio, le tienen que pedir disculpas a él, no se daban cuenta de su depresión. Tenía un vacío emocional", sostuvo Monti en el ciclo de

"Estaba muy mal anímicamente, lloraba en las entrevistas y hace seis años tomaba antidepresivos. Nunca tuvo el alta después de las internaciones", añadió la novia del artista. veronica monti.jpg



Victoria, hija de Sergio, salió al cruce de las palabras de la novia del cantante. Angie Balbiani, quien es amiga de Victoria, sostuvo en el ciclo de América:

"¿Yo hablo por hablar? Tu novio está internado hace un mes y no fuiste. Me río de la vergüenza ajena que me das", la cuestionó Angie.

PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con la pareja de Sergio Denis quien fue contundente a la hora de referirse a la actriz y panelista.





"La verdad que me sentí muy cómoda en el programa, con Adrián Pallares tengo una comunicación permanente. Después lo que pasó con Ángeles Balbiani, honestamente no sé nada de ella, nadie la ubica", comenzó Monti.



"Forma parte de la fauna de opinólolgos dentro del periodismo. No sabe preguntar y no tiene vocabulario. Yo la invito a ir a la facultad de periodismo. Hay que separar quiénes somos periodistas de los opinólogos".

"La pregunta que me hizo sobre si yo tengo que pedir disculpas a la familia de Sergio habla de su poca capacidad de inteligencia. Contestar eso es una pérdida de tiempo para todos, para el programa y para mí. La fauna de opinólogos debería darse una vuelta por la facultad. Terminó la nota y me fui del estudio rápido, saludando, y nada más. Yo no sabía ni que existía (por Balbiani)", amplió.





"Si yo pido disculpas a la familia de él paso automáticamente a ser cómplice de la desgracia que vive Héctor. Desde mi lugar no podía hacer nada, la familia nunca me escuchó y yo no podía plantear una internación de él. A mí me pusieron en ese lugar porque la verdad duele. Yo alerté a la familia sobre su salud", cerró Verónica.