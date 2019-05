Verónica Monti apuntó fuerte contra la familia de Sergio Denis: "Están mintiendo, lo habían abandonado"

Pese que la familia de Sergio Denis está haciendo todo lo posible para que Verónica Monti, la novia del cantante, no hable más en la televisión pero aún no lo logran. La joven visitó Nosotros a la mañana (El Trece), que hoy debutó el Pollo Alvárez en la conducción, contó que la familia lo tenía abandonado, que están mintiendo y volvió a afirmar que Sergio consumió cocaína antes de subir al escenario.





"Nora y su hermano no me conocen físicamente pero sí sabían de mi existencia, sabían que yo era la pareja de Sergio", dijo Verónica que comenzó su romance con el cantante hace 6 meses. "Ellos me niegan, preguntenle con quién pasó navidad y fin de año: lo pasó conmigo porque no tenía con quién estar. No sé si no lo quieren, lo abandonan. Nada, en los 6 meses nunca nadie vino a la casa, jamás", dijo.





Verónica dice que quizás el enojo de los hijos de Sergio con ella se debe a que se conocían desde el colegio secundario cuando ella y las hijas del cantante iban a las Esclavas y Federico, el hijo, al Manuel Belgrano. "A Sergio lo vi 3 veces en la adolescencia, me lo reencuentro cuando me mudo al edificio. Lo contacto a Federico, porque lo tenía en Facebook, le dijo ´¿qué onda? tu papá está hecho pelota abajo´, me insultó y me bloqueó", agregó.

"Doy fe que Sergio Denis estaba abandonado", añadió y volvió a confirmar que la noche del accidente en Tucumán, cuando cayó en una fosa de casi 3 metros, Sergio había consumido cocaína. "El bozal legal es porque le van a hacer un juicio millonario al teatro", dijo Verónica por el intento de callarla de la familia de Denis para iniciar las acciones legales contra el teatro Mercedes Sosa.