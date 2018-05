Florida, Estados Unidos, a través de Nicole Neumann se mostró descansando en las playas de, a través de Instagram





"Limpiar , energizar ,descargar ...como el mar...que saca todo lo que no sirve pa fuera !y siempre ,vuelve con mas fuerza!", expresó la ex de Fabián Cubero relajada desde el mar.

El periodista Pablo Montagna informó del malestar que existe en la producción del ciclo "Cortá por Lozano", ya que la modelo no avisó de estos días de vacaciones de forma previa.





PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Verónica Lozano, conductora del ciclo de Telefe, quien se mostró sorprendida por las vacaciones de su compañera.





"No sabíamos. No sé si estamos furiosos, pero siempre está bueno avisar, yo me enteré hoy. Pero bueno, que disfrute... ¡Que traiga regalos!", explicó la animadora ante la consulta de este medio.