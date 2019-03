Verónica Lozano sobre su relación con Jorge 'Corcho' Rodríguez: "Sólo diré que..."

Verónica Lozano y Jorge "Corcho" Rodríguez luego de que el empresario fuera involucrado en la investigación judicial de las causas de Odebrecht y de los cuadernos de las coimas K. En 2018, surgieron rumores de crisis de pareja entreluego de que el empresario fuera involucrado en la investigación judicial de las causas de Odebrecht y de los cuadernos de las coimas K.





PrimiciasYa.com, Vero desmintió la versión de separación: "Estamos en París, muy felices. Estoy con Jorge y Antonia. No sé de dónde sacaron esa información", decía la conductora en uno de los viajes que hizo el año pasado mientras surgía esa información. En una nota condesmintió la versión de separación:decía la conductora en uno de los viajes que hizo el año pasado mientras surgía esa información.

Ahora, entrevistada por revista Gente, que la tiene como figura de su más reciente portada, Lozano contó cómo se encuentra hoy con "Corcho" tras once años de pareja y las versiones de crisis.





"¿Cómo se vive su situación en la diaria?", le preguntaron. Y ella contestó: "No suelo entrar en ese tema. Sólo diré que sigo eligiéndolo y acompañándolo todos los días de mi vida. Somos una gran familia". le preguntaron. Y ella contestó:





Y además, se refirió a la situación judicial de su pareja: "Me hincha los huevos, me angustia, me estresa, me rompe las pelotas porque la situación no es linda", expresó.