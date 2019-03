Verónica Lozano: "La salida de Nicole me dio pena"

Verónica Lozano se iba a tomar unas vacaciones y al frente de su programa, "Cortá por Lozano" ( Cuando se anunció quese iba a tomar unas vacaciones y al frente de su programa, Telefe ), iba a quedar Jimena Barón , enseguida se disparó la polémica.

Es que una de las panelistas del ciclo de ese momento, Nicole Neumann, abandonó el envío tras el descanso de la conductora. Los indicios apuntaban a la mala onda que tendría la modelo con la cantante de La Tonta, cosa que a su regreso, Lozano se encargó de confirmar.

"Se fue porque no tuvo ganas de quedarse si Jimena era la conductora del programa. Fue básicamente eso lo que pasó, fue una decisión personal. Y tampoco uno como productor puede darle la chance de salir y entrar del programa cuando quiera. Tiene que ser parejo para todos", opinó, Vero, en su momento.

Las semanas pasaron y hoy, en el ciclo radial "Modo Sábado", la conductora fue consultada por el tema.

"Me dio pena la salida de Nicole, no abunda laburo. Somos un equipo y nos llevamos muy bien, a mí me gusta en general que haya buena onda, juntarnos a comer y con la producción lo mismo. Me gusta generar esa cosa de equipo", arrancó a decir Vero.

Luego, Lozano aseguró que no tendría problema en volver a trabajar con la modelo: "Volvería a laburar a full con Nicole, si me llaman y me dicen que hay un laburo ya con ella, no tengo ningún problema, voy".

