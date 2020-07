Verónica Llinás se refirió al jubilado que mató a un ladrón: "No comulgo con salir con un chumbo a matar"

Sin duda, la muerte del delincuente en manos de un abuelo en Quilmes, tras que le entraran a robar a su casa, se ha convertido en el tema de la semana.

Se ha generado un gran debate en relación a lo sucedido cuando un jubilado de 67 fue asaltado por tres delincuentes. Primero habían entrado al jardín llevándose cosas y luego volvieron por la noche y se metieron en la casa. El hombre se despertó y los corrió con su arma, disparando y matando a Franco Martín Moreyra, un peligroso delincuente. La grieta surge de si fue en legítima defensa o no, ya que el tiro -al parecer- lo dio fuera de las dimensiones de su casa.

Quien se animó a hablar de esto fue Verónica Llinas. “Lo que hago es no estar demasiado agarrada de la noticia. Hay una cosa de morbo y de amarillismo que tienen los medios con la que no comulgó tanto . Me entero de las cosas pero no estoy mirando el video. Por lo que entiendo, salió a la calle este señor y mató al ladrón en la calle. Eso puede ser tomado como que no era necesaria la acción para defender su vida", dijo la actriz en una entrevista con Juan Etchegoyen para el segmento “Mitre live”, de Radio Mitre.

“Lo que no tiene pena es la legítima defensa. Cuando la persona está en riesgo su vida y tiene que matar porque es la vida de él o la vida del otro. Si esta persona salió a matar al delincuente en la calle me parece que hay un exceso porque no era necesario. Parece que hay otra persona mayor que entró alguien a su casa y lo mató y ahí entiendo que es otra la situación".

“Creo que hay que callarse un poco y no opinar tanto. Ya verá la justicia. Yo no comulgo con salir con un chumbo a matar. Leo una cosas tremendas. ´mataron uno menos´pará. Es un drama de todas maneras aunque haya muerto un ladrón. Es un drama porque tiene familia, quizás tiene hijos. Porque tiene gente que no era ladrona pero era pariente. Es un drama. Alegrarse. Hay algo que lo veo muy desnaturalizado“, sostuvo.

“Escuché a Viale (Jonathan) decir que la Justicia trabaja para los delincuentes. Pará un poco. Hay una rama judicial que por ahí es la de Zaffaroni. Todo está dentro de un margen. Nadie trabaja para los ladrones“.

Entonces, reflexionó: “Puedo coincidir con esa rama de la justicia o no, pensar que la rama puede ser más dura. Pero está dentro de esa variable. Como los medios presentan la cosa generan en un montón de gente que consume eso y que por ahí está sin saber que hacer y con un exceso de información que genera rabia. Hay que bajar y no decir que uno es el diablo y otro el ángel. Es mucho más gris todo”.

