Verónica Llinás con Novaresio: "Me da gracia que digan que Cristina Kirchner es mi jefa"

Verónica Llinás, la actriz que actualmente protagoniza en calle Corrientes junto a Darío Barasi la obra "Carcajada Salvaje", visitó anoche el ciclo que Luis Novaresio tiene en A24. , la actriz que actualmente protagoniza en calle Corrientes junto ala obra, visitó anoche el ciclo que





Crítica desde el minuto uno del gobierno de Mauricio Macri, amplió su posición política, expresó su vínculo con el kirchnerismo y habló de la gestión del primer mandatario a la que definió como "pésima".





"Hay mucha gente que cree que porque critico a Macri soy kirchnerista", explicó y agregó que eso le da gracia: "Me hablan de mi jefa, de los sobres que debería estar recibiendo... pero es parte del juego y lo acepto".





"sube todo, no hay industria, se debe un montón de guita, el dólar y la inflación se van a la merda. No hay que ser muy avispado para darse cuenta que esto no está funcionando", y arremetió contra Mauricio Macri: "Es un pésimo presidente". Al analizar la crisis que atraviesa la Argentina manifestó que, y arremetió contra





Llinás recordó que por burlarse de la vicepresidente Gabriela Michetti ha sido muy criticada. "El hecho de estar en una silla de ruedas no representa algo de lo cual uno no se pueda reír", dijo comparando con que su padre perdió un brazo en un "Ese video (el de Michetti) nunca estuvo centrado en la discapacidad física, sino en la incapacidad política". Para la actriz "el humor no tiene leyes". recordó que por burlarse de la vicepresidenteha sido muy criticada.dijo comparando con que su padre perdió un brazo en un accidente . Luego intentó aclarar su comentario:Para la actriz "





Pese a que la asocian con el kirchnerismo, ella contó que rechazó invitaciones a actos K y que "la única vez que la vi a Cristina fue cuando se promulgó la Ley de Matrimonio Igualitario. Me pareció un logró de derechos muy importante y quise apoyarlo". Para evitar polémicas con Cambiemos, aclaró: "No soy ultra contra de nadie".





Llinás ha sido de las actrices que más se ha mostrado a favor del empoderamiento de la mujer, pero explicó: "No me considero feminista de la primera hora, soy una recién llegada y todavía estoy cuestionándome cosas como el lenguaje inclusivo: ¿por qué no inventar una palabra para aquellos que no se sienten de ningún género?", se preguntó.

Embed