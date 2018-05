Antonio Gasalla en El Trece no saldría al aire. Según trascendió el capocómico quiso cambiar el horario pactado, 20:30hs los domingos, por las 22hs para competir con Susana Giménez y como no tuvo una respuesta favorable, decidió bajarse. Luego de varias idas y vueltas, se supo hace unos días que el programa deenno saldría al aire. Según trascendió el capocómico quiso cambiar el horario pactado, 20:30hs los domingos, por las 22hs para competir cony como no tuvo una respuesta favorable, decidió bajarse.





Fiel a su estilo, Verónica Llinás, quien iba a formar parte del ciclo televisivo, se expresó al respecto con un irónico video que subió a su Instagram. "Me acabo de enterar que me han liberado los domingos y voy a poder seguir haciendo mis partidas de bridge con las chicas de esposas legítimas vitalicias del Jockey Club", manifestó.

#FundacionFelicesNosotras #FelizDomingo Una publicación compartida por Verónica Llinás (@soyverollinas) el Mar 29, 2018 at 2:15 PDT







Y en diálogo con PrimiciasYa.com, la actriz habló sobre el tema: "Iba a volver a la tele este año con Gasalla. Me quedé con un sabor amargo con eso que el proyecto de cayó. Me hubiese encantado hacerlo, era muy conveniente ya que era un día de trabajo y un buen contrato. Ahora me llamaron de Pol-Ka para la nueva tira del Trece, pero todavía no hay nada arreglado. Estamos en tratativas".





Por otro lado, Llinás se refirió a la serie que hizo junto a Florencia Peña y el "Puma" Goity, "Psiconautas", producida por Navajo Films y que está en Netflix: "Estamos con toda la polenta y las ganas de hacer la tercera temporada. La genta la pide y se divirtió mucho, es muy bueno lo que nos está llegando por parte del público. De tres estrellas llegamos a cinco en Netflix, eso nos pone muy contento".





"Estoy por estrenar una obra que se llama Ping Pong una obra que dirijo y adapté. Es una obra que hice hace muchos años con Diego Peretti. En su momento se llamaba El Submarino y ahora se llama Ping Pong por obvias razones. Estoy muy contenta porque es la primera obra que dirijo y estrenamos en el Regina el 14 de junio". Además, contó que debutará como directora de una obra de teatro:





¡Mirá la entrevista completa con Verónica Llinás!

