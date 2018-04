Más de 180 actrices argentinas se han unido para firmar una carta a favor del aborto legal y presentar el escrito a diputadas y diputados.





Nosotras, actrices argentinas, escribimos es Carta Abierta con la esperanza de ser escuchadas", comienza el texto que firmaron, entre otras, Dolores Fonzi, Nancy Dupláa, Carla Peterson, Mirtha Busnelli, Verónica Llinás, Valentina Bassi, Griselda Siciliani, Denise Romano, María Marull, Verónica Lozano, Alejandra Flechner, Celina Font, Maruja Bustamante, Alejandra Darín, Laura Novoa, Lorena Vega, María Carámbula, Mercedes Morán, Victoria Onetto, María Abadi, Jazmín Stuart, Carola Reyna, Muriel Santana, Julieta Zylberberg y Romina Ricci. comienza el texto que firmaron, entre otras,





Este medio pudo dialogar con Llinás acerca de este debate social y político, aunque apartidario: "Me siento muy contenta por el hecho de que hayamos podido formar este grupo de actrices tan amplio en todo sentido, en estilos y hasta en pensamientos políticos. Desde las que han militado o han adherido al gobierno anterior, las que no, hay una enorme variedad de actrices".

Una publicación compartida de Verónica Llinás (@soyverollinas) el Nov 22, 2016 at 12:04 PST

La artista remarcó: "Nos estamos agrupando por una causa que consideramos muy válida. Quisiera aclarar personalmente con respecto al tema que desde mi punto de vista nadie quiere el aborto, es un acto horroroso. Lo que se quiere evitar con esta ley que proponemos, que tiene la particularidad con respecto a otras leyes de proponer que además del aborto legal, haya un sistema de contención, de educación, por parte del Estado, abocado a evitar el aborto. Ver todas las posibilidades, pero si, de todas maneras, esa persona decida hacerlo, se haga de manera seguro".

Primera lectura colectiva de la Carta Abierta de actrices argentinas a diputadas y diputados para que voten #AbortoLegalYa

"Con esta ley se quiere evitar la enorme cantidad de muerte de mujeres que no pueden afrontar la maternidad por miles de cuestiones. Me parece horrible lo que se está gestando en las redes de gente que dice 'hubieras cerrado las piernas' y ese tipo de cosas. Se sabe que ningún método anticonceptivo es 100% eficaz, la gente queda embarazada hasta con DIU", enfatizó Verónica. enfatizó

"Más allá del juzgamiento moral, que me parece espantoso, se está queriendo que no se mueran las chicas por tratar de abortar clandestinamente".

Esta idea surge gracias a Dolores Fonzi que armó un grupo de WhatsApp, otras actrices se enteraban y se fueron sumando. Se generaron dos encuentros para armar videos y firmar la carta. Va a haber más. Es difícil articular a un grupo tan grande de personas. Se generó una sensación de hermandad, y la sensación de luchar por una causa que es justa. Tiene que ver con nosotras, pero básicamente esto incide en la gente pobre. La gente de clase media aborta en clínicas privadas y nadie se entera". ¿Dónde se origina este hecho? "

Una publicación compartida de Verónica Llinás (@soyverollinas) el Ago 28, 2016 at 4:01 PDT

"Se tienen que sumar los hombres ahora. Me diferencio del colectivo porque es un tema de toda la sociedad, no es solo de las mujeres. Se tienen que comprometer todos, sería bueno que haya una carta de actores también. Cuando una mujer muere, queda un padre destrozado, un hermano, un hijo que no nace, un marido. No es solamente cuestión de la mujer. Y no creo que haya que tomar el tema como 'las mujeres disponemos de nuestro cuerpo'. Hay una vida y es horrible terminar con esa vida. Pero es más horrible que termine la vida de una familia, enriqueciendo a la mafia", cerró la actriz, comprometida con esta problemática que abarca a toda la sociedad, tal como indicó.