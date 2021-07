Verónica Llinás, desilusionada por no recibir la segunda dosis de Sputnik V: "La alegría se me fue a la remier.."

Verónica Llinás mostró su desilusión desde las redes sociales por la tardanza en la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus.

La actriz se aplicó la vacuna de origen ruso Sputnik V hace más de tres meses y en su cuenta de Twitter no ocultó su tristeza por no recibir aún la segunda dosis de la vacuna.

"Me alegré cuando me pusieron la Sputnik porque se decía que era una de las más eficientes. Hoy, con los tres meses ya cumplidos y ni asomo de la segunda dosis, sabiendo que con esta vacuna sos ciudadano de segunda en el mundo, la alegría se me fue a la remierda. Blockeo tugos", advirtió Llinás, sobre aquellos que le comenten "Tugo" por su apoyo al actual gobierno.

Y luego aclaró: "No estallé de furia, no culpé a nadie, no milité nada, simplemente comenté la desazón del hecho de no haber recibido mi segunda dosis de Sputnik. La desazón de un MUNDO que hace política con la salud. No tienen algo más interesante de que ocuparse que de las boludeces que yo digo?".

En tanto, salió al cruce de Martín Amestoy, quien le comentó Tugo en mayúsculas: "No te da vergüenza @martin_amestoy proclamarte periodista y no tener la mas mínima información acerca de la persona a la cual agredís púbicamente? Si tuvieras algo de dignidad buscarías en mis declaraciones algo que te hiciera poder aseverar a quién voté y te disculparías".